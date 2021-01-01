Россиян предупредили об опасности селедки под шубой

Содержащийся в салате майонез также не способствует здоровому образу жизни. Фото: pixabay.com

Содержащийся в салате майонез также не способствует здоровому образу жизни. Фото: pixabay.com

Российский диетолог Евгений Арзамасцев заявил, что употребление салата селедка под шубой может обернуться негативными последствиями для ряда людей.

Как сообщает News.ru, по словам врача, одними из основных ингредиентов этого салата являются рыба и майонез, которые содержат большое количество жира. Это может повлиять на обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Слишком большое количество жидкости в селедке под шубой создает нагрузку на почки, что нежелательно для людей с нефрологическими заболеваниями. Также это блюдо вредно для людей, страдающих от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Диетолог добавил, что в состав салата входят и полезные продукты — например, свекла и морковь. Арзамасцев посоветовал заменить майонез сметаной.

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