В Израиле найден уникальный камень возрастом 350 тыс. лет

В Израиле найден уникальный камень возрастом 350 тыс. лет
Ученые нашли артефакт в пещере. Фото: https://pixabay.com/

Шлифовальный камень был найден археологами в израильской пещере. Данная находка не имеет аналогов в мире.

Данный камень, как утверждают специалисты, был предназначен для обработки и шлифовки шкур. Его возраст оценивается в 350 тыс. лет. Как сообщает газета «Гаарец», древний артефакт был найден в пещере Табун. Она расположена на севере Израиля, ученые там ведут работы с 60-х годов прошлого века.

По словам руководителя исследования Рона Шимельмица, камень имеет свою ценность благодаря древности. В целом, именно это дает ему мировое значение.

Отмечается, что появится такое «изобретение» могло 50 тыс. лет до того, как предки современного человека появились на свет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по предположению ученых что древние люди могли впадать в спячку во время ледникового периода.

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