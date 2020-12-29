В Ленобласти 30 декабря выпадет снег

В среду, 30 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами пройдет мокрый снег, а ночью выпадет небольшой снег.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток похолодает до -1…-6 градусов. На востоке региона температура воздуха опустится до -10 градусов. Днем потеплеет до +2 градусов.

На дорогах возможно гололедица, поэтому водителей просят соблюдать осторожность. Ночью атмосферное давление будет понижаться, а днем повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.