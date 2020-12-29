Названа дата выхода сериала Мартина Скорсезе

Названа дата выхода сериала Мартина Скорсезе
Кадр из трейлера сериала "Представь, что это город"

Премьера документального сериала Мартина Скорсезе «Представьте, что это город» состоится 8 января 2021 года. Трейлер опубликован на официальном Youtube-канале Netflix.

Сериал повествует об американской писательнице и журналистке Фран Лебовиц, которая известна своей критикой жизненного уклада американского общества. В каждой серии будут представлены разные темы.

Это не первый совместный документальный проект Скорсезе и Лебовиц. Десять лет назад они сняли фильм «Ораторское искусство» За сутки трейлер набрал более 67 тыс. просмотров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американский кинорежиссер Мартин Скорсезе намерен снять новую картину, главные роли в которой исполнят известные актеры Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Известно, что оба актера являются любимчиками Скорсезе.

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Названа дата выхода сериала Мартина Скорсезе
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