Названа дата выхода сериала Мартина Скорсезе

Кадр из трейлера сериала "Представь, что это город"

Кадр из трейлера сериала "Представь, что это город"

Премьера документального сериала Мартина Скорсезе «Представьте, что это город» состоится 8 января 2021 года. Трейлер опубликован на официальном Youtube-канале Netflix.

Сериал повествует об американской писательнице и журналистке Фран Лебовиц, которая известна своей критикой жизненного уклада американского общества. В каждой серии будут представлены разные темы.

Это не первый совместный документальный проект Скорсезе и Лебовиц. Десять лет назад они сняли фильм «Ораторское искусство» За сутки трейлер набрал более 67 тыс. просмотров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американский кинорежиссер Мартин Скорсезе намерен снять новую картину, главные роли в которой исполнят известные актеры Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Известно, что оба актера являются любимчиками Скорсезе.