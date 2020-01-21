Мартин Скорсезе снимет фильм с Ди Каприо и Де Ниро

Мартин Скорсезе снимет фильм с Ди Каприо и Де Ниро
Леонардо Ди Каприо. Фото: кадр из фильма "Однажды в... Голливуде" kinopoisk.ru

Американский кинорежиссер Мартин Скорсезе намерен снять новую картину, главные роли в которой исполнят известные актеры Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Известно, что оба актера являются любимчиками Скорсезе.

Леонардо Ди Каприо подтвердил свое участие в новом проекте режиссера во время вручения премии от Гильдии актеров Соединенных Штатов, которую вручали Де Ниро По словам Ди Каприо, они вместе сыграют в кинокартине «Убийцы Цветочной Луны».

Оба актера уже снимались в фильмах Скорсезе несколько раз, однако никогда не исполняли роли вместе в одном проекте. В основу нового фильма лег роман Дэвида Гранта об убийствах осейгов в начале XIX века, когда индейцев истребляли из-за обнаружения нефти на их землях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы лучшие фильмы XXI века.

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Мартин Скорсезе снимет фильм с Ди Каприо и Де Ниро
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