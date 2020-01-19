Названы лучшие фильмы XXI века

Киножурнал Empire опубликовал рейтинг из сотни лучших кинокартин XXI века. Издание также выпустило посвященные рейтингу обложки.

Первое месте журналисты присудили картине «Безумный Макс: Дорога Ярости» режиссера Джорджа Миллера. Главную роль в четвертом фильме исполнил Том Харди. Фильм получил исключительно положительные оценки от критиков и попал во множество топов лучших фильмов.

Второе место досталось фильму «Властелин колец: Братство Кольца», который снял Питер Джексон. Тройку лидеров замыкает фильм про Бэтмена — «Темный рыцарь» режиссера Кристофера Нолана, где главную роль исполнил Кристиан Бейл.

Журналисты сопроводили рейтинг специальным письмом, в котором говорится, что эту эпоху можно назвать трансформационной, а рейтинг должен «отметить веху в цифровом кинопроизводстве».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в рейтинге самых богатых людей появился новый лидер.