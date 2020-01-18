В рейтинге самых богатых людей появился новый лидер

В рейтинге самых богатых людей появился новый лидер
Акции компании подорожали. Фото: https://pixabay.com

Первое место занимает свекор российской супермодели Натальи Водяновой – Бернар Арно.

Об этом стало известно 18 января. Обо всем сообщает Forbes, составивший рейтинг самых богатых людей мира. Лидером стал глава французской компании Moet Hennessy — Louis Vuitton Бернар Арно, сверок Натальи Водяновой. Его состояние оценивается в 117 миллиардов долларов – оно увеличилось на 0,7% за последнее время. На втором месте оказался глава Amazon Джефф Безос, чье состояние чуть скромнее – 115,6 миллиардов долларов. Акции компании бизнесмена, наоборот, подешевели.

Напоминаем, что Наталья Водянова получила предложение руки и сердца от сына Арно на Новый год. Спустя девять лет отношения они решили пожениться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишустин высказался против введения налога для богатых.

forbes богатые рейтинг
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В рейтинге самых богатых людей появился новый лидер
Путин обрушился критикой на противников поддержки семей с детьми
В ближайшие дни в Петербурге будет все еще тепло
На Дачном столкнулись два каршеринга
Принц Гарри и Меган Маркл лишены королевских титулов
На Приморском шоссе машина наехала на пенсионерку
В Петербурге заключили под стражу лжеминера здания суда
Два самолета вылетят из Петербурга с задержкой