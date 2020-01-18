В рейтинге самых богатых людей появился новый лидер

Первое место занимает свекор российской супермодели Натальи Водяновой – Бернар Арно.

Об этом стало известно 18 января. Обо всем сообщает Forbes, составивший рейтинг самых богатых людей мира. Лидером стал глава французской компании Moet Hennessy — Louis Vuitton Бернар Арно, сверок Натальи Водяновой. Его состояние оценивается в 117 миллиардов долларов – оно увеличилось на 0,7% за последнее время. На втором месте оказался глава Amazon Джефф Безос, чье состояние чуть скромнее – 115,6 миллиардов долларов. Акции компании бизнесмена, наоборот, подешевели.

Напоминаем, что Наталья Водянова получила предложение руки и сердца от сына Арно на Новый год. Спустя девять лет отношения они решили пожениться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишустин высказался против введения налога для богатых.