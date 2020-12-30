В Москве скончались еще 72 пациента с COVID-19

Еще 72 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями скончались в Москве. Об этом сообщили во вторник, 29 декабря, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, в столице число умерших достигло 11 136.

По последним данным, в России с начала пандемии зарегистрировано 3 105 037 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выявлено 55 827 летальных исходов, выздоровело 2 496 183 пациента.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров считает, что в январе уровень заболеваемости коронавирусом в России ожидаемо вырастет. Ухудшение ситуации, по мнению эксперта, является естественным, поскольку январь входит во вторую волну стандартной ежегодной заболеваемости любыми недугами, от вирусных до инфарктов.