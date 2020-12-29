В Московском районе иномарка сбила курьера

В Московском районе Петербурга курьер -велосипедист попал под колеса автомобиля.

Инцидент произошел поздним вечером во вторник, 29 декабря на углу проспекта Славы и Пражской улицы.

По словам очевидцев, водитель KIA не стал ждать зеленого сигнала светофора и развернулся через пешеходный переход, сбив курьера.

«Дальше автомобиль умчал и пролетел на два красных сигнала светофора», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о состоянии курьера устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга в ночь на 28 декабря произошла автомобильная авария с участием двух легковушек.