На пересечении Афонской и Вербной произошло ДТП с пострадавшими

На пересечении Афонской и Вербной произошло ДТП с пострадавшими
Место ДТП в Приморском районе. Фото: скриншот vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга в ночь на 28 декабря произошла автомобильная авария с участием двух легковушек.

Об этом сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на пересечении Афонской и Вербной улиц. Там столкнулись два легковых автомобиля. По сообщениям очевидцев, в результате ДТП есть пострадавшие. Судя по снимкам, на месте происшествия работает бригада реанимации.

«Водитель был в отключке, но пульс был и дышал. Я потом уехал, так как был с пассажиром. Потом приехал, он уже был в машине скорой помощи (реанимации)», — свидетель произошедшего.

Место ДТП в Приморском районе. Фото: скриншот vk.com/spb_today
Место ДТП в Приморском районе. Фото: скриншот vk.com/spb_today

О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель «Фольксвагена» насмерть сбил пешехода на обочине.

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