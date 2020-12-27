В Ленобласти водитель «Фольксвагена» насмерть сбил пешехода на обочине

В Выборгском районе Ленинградской области произошла смертельная авария, в обстоятельствах которой предстоит разобраться правоохранителям: полиция проводит проверку.

Все произошло в 27 декабря в 14:30 на автомобильной дороге Пески-Сосново-Подгорье. 39-летний водитель иномарки «Фольксваген Поло» не справился с управлением и сбил пешехода, который был на правой обочине по ходу движения. После столкновения машина улетела в кювет. Отмечается, что авария произошла вне зоны пешеходного перехода.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники полиции организовали доследственную проверку по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг оставил «Яндекс.Такси» без бампера на Торфяной дороге. По словам очевидцев, машины не смогли разъехаться на участке в сторону улицы Савушкина.