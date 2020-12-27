Каршеринг оставил «Яндекс.Такси» без бампера на Торфяной дороге

В Приморском районе Петербурга столкнулись каршеринговый автомобиль и машины службы «Яндекс.Такси». ДТП спровоцировало пробку в обе стороны.

Авария случилась сегодня вечером, 27 декабря, на Торфяной дороге. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, машины не смогли разъехаться на участке в сторону улицы Савушкина.

«Пробка в обе стороны», — написал автор записи.

На кадрах видно, что бампер такси оказался на проезжей части, дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств. Повреждения арендованного авто не зафиксированы.

Обстоятельства столкновения и информация о возможных пострадавших не зафиксирована.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Стачек произошло ДТП с участием четверых легковых автомобилей. Одна из машин протаранила дорожное ограждение.