Утренние пробки в Петербурге достигли двух баллов в среду

Утренние пробки в Петербурге достигли двух баллов в среду
Дорожная ситуация в Петербурге 30 декабря. Фото: Яндекс.Пробки

В Петербурге водители проводят утро в 2-балльных пробках. В среду, 30 декабря, на дорогах Петербурга свободное движение. Пробки оцениваются в два балла.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», небольшие заторы наблюдаются на Шафировском проспекте, Митрофаньевском шоссе, проспекте Стачек, набережной Обводного канала, Троицком мосту, Свердловской набережной, проспекте Обуховской Обороны и на Ленинградской улице.

Сложная дорожная ситуация на внешнем кольце КАД. Водители стоят в пробке на участке от 46 км до 51 км. Одной из причин пробки стало ДТП на 51 км внутреннего кольца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что такси влетело в иномарку на проспекте Испытателей. Погодные условия могли стать причиной столкновения двух автомобилей. К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп пробки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге закрылись рестораны и кафе на новогодние праздники
Во Фрунзенском районе нашли гараж с нелегальной табачной продукцией
В Петербург придет атлантическое тепло
Утренние пробки в Петербурге достигли двух баллов в среду
В Белогорке спасатели тушили горящую постройку
Кинолог посоветовал отказаться от прогулок с собаками в новогоднюю ночь
В Любани ночью вспыхнул частный дом
Обнаружен неожиданный симптом рака легких