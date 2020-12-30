Утренние пробки в Петербурге достигли двух баллов в среду

В Петербурге водители проводят утро в 2-балльных пробках. В среду, 30 декабря, на дорогах Петербурга свободное движение. Пробки оцениваются в два балла.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», небольшие заторы наблюдаются на Шафировском проспекте, Митрофаньевском шоссе, проспекте Стачек, набережной Обводного канала, Троицком мосту, Свердловской набережной, проспекте Обуховской Обороны и на Ленинградской улице.

Сложная дорожная ситуация на внешнем кольце КАД. Водители стоят в пробке на участке от 46 км до 51 км. Одной из причин пробки стало ДТП на 51 км внутреннего кольца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что такси влетело в иномарку на проспекте Испытателей. Погодные условия могли стать причиной столкновения двух автомобилей. К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.