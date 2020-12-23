Такси влетело в иномарку на проспекте Испытателей

В Петербурге участилось количество ДТП из-за снежной погоды. Водитель такси и иномарка встретились друг с другом на перекрестке и не смогли разъехаться.

Авария случилась днем в среду, 23 декабря, на пересечении проспекта Коломяжского и проспекта Испытателей. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте», врезались две иномарки. Одна из них оказалась машиной службы такси. На данный момент точная причина столкновения неизвестна. Однако погодные условия могли повлиять на происшествие на дороге.

Отметим, что в аварии обошлось без пострадавших. Также по словам местных жителей ДТП не вызвало пробки, а значит движение на трассе не затруднено. К месту аварии прибудут сотрудники спецслужб для выяснения причины столкновения.

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