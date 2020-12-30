Петербуржцам ограничат движение из-за сьемок «Альтернативы» 7 января

Ограничения продлятся весь день. Фото: pixabay.com

Ограничения продлятся весь день. Фото: pixabay.com

В Северной столице ограничат движение для транспортных средств 7 января из-за проведения видеосъемок.

Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, ограничения коснутся набережной реки Средней Невки. Водители не смогут использовать дорогу от набережной реки Крестовки до Большой аллеи. Движение будет полностью прекращено.

Отметим, что запрет продлится недолго, – 7 января с 00:00 до 23:59. В городе будут проходить сьемки общественной организации социально-значимых проектов «Альтернатива».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что две станции метро в центре Петербурга 31 декабря закроются в 22:00.

31 декабря будут закрыты станция «Адмиралтейская» и вестибюль станции «Невский проспект-2» с выходом на канал Грибоедова. Кроме того, по графику выходного дня будут работать станции «Достоевская» и «Площадь Александра Невского 2».