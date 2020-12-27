Две станции метро в центре Петербурга 31 декабря закроются в 22:00

Две станции метро в центре Петербурга 31 декабря закроются в 22:00
В новогодние праздники и на праздничной неделе, которая за ними последует, петербуржцы столкнутся с проблемами в транспорте. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В последний день уходящего года досрочно закроют две станции петербургского метро.

Об этом стало известно в воскресенье, 27 декабря. Так, в 22:00 31 декабря будут закрыты станция «Адмиралтейская» и вестибюль станции «Невский проспект-2» с выходом на канал Грибоедова. Кроме того, по графику выходного дня будут работать станции «Достоевская» и «Площадь Александра Невского 2».

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города, с 31 декабря по 10 число следующего месяца весь общественный транспорт Петербурга будет работать по графикам воскресенья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после Нового года изменится периодичность движения электричек в Петербурге. Подробности изменений расписания можно посмотреть на станциях, вокзалах и сайте РЖД.

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