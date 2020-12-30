Петербург из-за ледяного дождя ночью убирали 400 дворников и 933 спецтехники

Петербург из-за ледяного дождя ночью убирали 400 дворников и 933 спецтехники
Уборка снега в Петербурге. Фото: жилищный комитет

В Северной столице продолжают ликвидировать последствия ледяного дождя. Дорожные службы усиленно работают на максимально заледенелых участках.

Как сообщает комитет по благоустройству, за минувшие сутки в городе было использовано почти 5 000 м3 песко-соляных смесей разной концентрации. В целом, город убирали 400 специалистов ручного труда и 933 единицы техники.

Сейчас городские территории приводят в порядок 915 единиц техники и 1248 дворников. На участках зеленых насаждений работают 104 единицы техники и 562 сотрудников ручного труда.

Кроме этого, метеорологическая служба предупреждает, что температура воздуха в городе сегодня будет колебаться около 0 градусов. А значит на некоторых дорогах могут образовываться скользкие участки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцам ограничат движение из-за сьемок «Альтернативы» 7 января.

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