Названы топ-10 политических Instagram-аккаунтов Ленобласти

В текущем году политики и чиновники Ленинградской области активно осваивали социальные сети. У многих комитетов появились свои аккаунты в Instagram. Издание Online47 составило топ-10 политический страничек, которые стали началом «инстаграмизации чиновников».

Первое место, по версии издания, безусловно занял аккаунт губернатора региона Александра Дрозденко. На данный момент его страничка насчитывает уже 56 тыс. подписчиков. В его «активе» уже около 400 постов.

Кроме этого, отдельное место досталось главе Гатчинского района. Людмила Нещадим не очень активно ведет свой Instagram, зато продуктивно. Тем более, что это «женский прорыв.

Также были выделены и другие странички. Например, самым стильным аккаунтом оказался Instagram экономического блока правительства Ленинградской области, а самым народным, – председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лиры Бурак и ее команде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что названы топ-5 самых значимых политических событий 2020 года Ленобласти.