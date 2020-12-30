В Пушкине уже судимый за наркотики задержан после неудачной попытки хищения в магазине

Злоумышленник совершил открытое хищение товаров в магазине и оказал сопротивление персоналу. Но вот справиться с сотрудниками Росгвардии ему не удалось. Нарушителя задержали.

Как сообщает пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу, инцидент случился вечером 29 декабря в магазине на Оранжерейной улице. В центр оперативного управления поступила информация и хищении в магазине.

В итоге, прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался открыто похитить товары. Он уже успел оказать сопротивление персоналу, но сотрудники вовремя нажали на кнопку сигнализации.

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Позже выяснилось, что злоумышленник ранее привлекался к ответственности за грабеж и незаконное хранение наркотических средств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Варшавской мужчина пытался сбежать из магазина с «Ягуаром» и куриными грудками.