Беглов: в Петербурге могли закрыть рестораны и кафе до 11 января

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что в городе могли ввести более жесткие коронавирусные меры. Планировалось закрыть все бары, рестораны и торговые центры до 11 января.

Сценарий, при котором весь город остался бы без новогодних праздников рассматривали в Петербурге, но от его введения отказались. Об этом заявил парламентарий в эфире телеканала «Санкт-Петербург в среду, 30 декабря.

«Когда вводились последние ограничения, у многих было предложение закрыть все до 11-го числа», – рассказал Александр Беглов.

По словам градоначальника, данные меры не были приняты, так как в Смольном посчитали, что город сможет выдержать удар без полного локдауна.

«Но когда мы посчитали, что мы держим удар и можем более мягкие принять ограничения, мы их приняли, и все согласились», – пояснил парламентарий.

Напомним, что с 30 декабря в Петербурге не работают бары, рестораны, музеи и другие общественные места. Данные меры приняты для сдерживания коронавируса. Ограничения продлятся до 10 января следующего года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, как в новогодние праздники будет обеспечиваться безопасность на Дворцовой площади.