Gazeta.SPb выяснила, как в новогодние праздники будет обеспечиваться безопасность на Дворцовой площади

В этом году из-за пандемии коронавируса традиционных грандиозных гуляний на Дворцовой площади не будет. Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

В этом году из-за пандемии коронавируса традиционных грандиозных гуляний на Дворцовой площади не будет. Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

Gazeta.SPb рассказывает, как во время зимних каникул будет обеспечиваться безопасность на Дворцовой площади, где регулярно собирается много людей.

В Новый год контролировать соблюдение на Дворцовой площади Петербурга противопожарных требований будет специальный наряд с привлечением соответствующей техники, рассказал в ходе пресс-конференции заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Петербурга) Главного управления МЧС России по Петербургу Виктор Колесов.

Безопасность на воде обеспечивает судно на воздушной подушке, которое круглосуточно дежурит в районе Петропавловской крепости. В зоне его видимости находится стрелка Васильевского острова, добавил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Петербургу Петр Смирнов.

К Дворцовой площади приковано особое внимание и комитета по благоустройству. Ведомство, по словам начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог Вадима Мизюкина, уже назначило на все праздники ответственных руководителей и создало аварийные бригады.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что для безопасного запуска фейерверков в Петербурге появятся около 28 специальных площадок.