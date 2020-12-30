Октябрьская железная дорога присоединится к петербургской акции #спасибодоктор

В ОЖД также хотят выразить благодарность врачам за их тяжелый труд во время пандемии коронавируса. Фото: пресс-служба РЖД

В ОЖД также хотят выразить благодарность врачам за их тяжелый труд во время пандемии коронавируса. Фото: пресс-служба РЖД

Поезда Октябрьской железной дороги (ОЖД) в рамках общегородской акции #спасибодоктор подадут гудок в честь врачей и медицинских работников, борющихся с пандемией коронавирусной инфекции.

Участники флешмоба, которыми являются водители и машинисты общественного транспорта Северной столицы, одновременно подадут звуковой сигнал продолжительностью 5 секунд. Основная цель акции — позволить медицинскому персоналу, спасающему жизни горожан, услышать благодарность от петербуржцев за свою работу.

Сегодня, 30 декабря, в 18:00 машинисты более ста поездов, следующих по различным маршрутам Октябрьской железнодорожной магистрали, подадут гудок, чтобы сказать «спасибо» медикам от имени города и жителей Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на период новогодних праздников Москву и Северную столицу свяжет дополнительный двухэтажный поезд.