Жители Петербурга определили победителей проекта «Твой бюджет — 2020»

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Победителями "Твой бюджет - 2020" стали пять проектов. Фото: Администрация Петербурга

В Петербурге завершилось общегородское голосование проекта «Твой бюджет — 2020». Оно проходило на портале «Единая карта петербуржца».

Как сообщает пресс-служба городского комитета по финансам, участие в голосовании приняли 2670 петербуржцев. Победителями стали следующие проекты:

  • новый пешеходный переход возле Муринского парка;
  • благоустройство территории перед станцией метро «Парнас»;
  • экологическая акция «Делаем будущее»;
  • проектно-сметная документация для создания веломаршрутов и велоперекрестков в районе Комендантского проспекта; ремонт в детском саду №15 Красносельского района;
  • спортивно–досуговое общественное пространство на базе стадиона «Шторм» в Кировском районе.

Проекты должны реализовать в течение двух лет. На их выполнение Петербург выделит 31,6 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном одобрили соглашение о софинансировании строительства развязки ЗСД и Широтной магистрали.

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