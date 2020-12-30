Жители Петербурга определили победителей проекта «Твой бюджет — 2020»

Победителями "Твой бюджет - 2020" стали пять проектов. Фото: Администрация Петербурга

Победителями "Твой бюджет - 2020" стали пять проектов. Фото: Администрация Петербурга

В Петербурге завершилось общегородское голосование проекта «Твой бюджет — 2020». Оно проходило на портале «Единая карта петербуржца».

Как сообщает пресс-служба городского комитета по финансам, участие в голосовании приняли 2670 петербуржцев. Победителями стали следующие проекты:

новый пешеходный переход возле Муринского парка;

благоустройство территории перед станцией метро «Парнас»;

экологическая акция «Делаем будущее»;

проектно-сметная документация для создания веломаршрутов и велоперекрестков в районе Комендантского проспекта; ремонт в детском саду №15 Красносельского района;

спортивно–досуговое общественное пространство на базе стадиона «Шторм» в Кировском районе.

Проекты должны реализовать в течение двух лет. На их выполнение Петербург выделит 31,6 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном одобрили соглашение о софинансировании строительства развязки ЗСД и Широтной магистрали.