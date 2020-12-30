Жители Петербурга определили победителей проекта «Твой бюджет — 2020»

В Петербурге завершилось общегородское голосование проекта «Твой бюджет — 2020». Оно проходило на портале «Единая карта петербуржца».
Как сообщает пресс-служба городского комитета по финансам, участие в голосовании приняли 2670 петербуржцев. Победителями стали следующие проекты:
- новый пешеходный переход возле Муринского парка;
- благоустройство территории перед станцией метро «Парнас»;
- экологическая акция «Делаем будущее»;
- проектно-сметная документация для создания веломаршрутов и велоперекрестков в районе Комендантского проспекта; ремонт в детском саду №15 Красносельского района;
- спортивно–досуговое общественное пространство на базе стадиона «Шторм» в Кировском районе.
Проекты должны реализовать в течение двух лет. На их выполнение Петербург выделит 31,6 млн рублей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном одобрили соглашение о софинансировании строительства развязки ЗСД и Широтной магистрали.