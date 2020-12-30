В Смольном одобрили соглашение о софинансировании строительства развязки ЗСД и Широтной магистрали

По условиям Соглашения Санкт-Петербург обязуется обеспечить приобретение акций АО «Западный скоростной диаметр» в собственность города на сумму общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на финансовое обеспечение расходных обязательств, для софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

По условиям Соглашения Санкт-Петербург обязуется обеспечить приобретение акций АО «Западный скоростной диаметр» в собственность города на сумму общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на финансовое обеспечение расходных обязательств, для софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В среду, 30 декабря, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, утверждающее предоставление межбюджетного трансферта из федерального бюджета в городскую казну с целью софинансирования проекта по строительству развязки ЗСД и Широтной магистрали.

Согласно условиям договора, межбеджютный трансферт предоставляется в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве между Правительством Санкт-Петербурга, АО «Западный скоростной диаметр» и ООО «Магистраль северной столицы».

В общей сложности, из бюджета Северной столицы на строительство развязки выделят 1 млрд 10 млн 111 тысяч 640 рублей, из которых 999 млн 985 тысяч 600 рублей являются федеральным трансфертом из резервного фонда Правительства РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга расторгли контракт с подрядчиком на строительство парка в Юнтолово.