В Смольном расторгли контракт с подрядчиком на строительство парка в Юнтолово

В Смольном расторгли контракт с подрядчиком на строительство парка в Юнтолово
Проект будет реализовывать другой подрядчик. Фото: gov.spb.ru

Власти Петербурга расторгли соглашение в одностороннем порядке с подрядчиком АО «ССУ-5».

Как сообщает «Коммерсантъ – Санкт-Петербург», договор расторгает подведомственное комитету по благоустройству СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства». Теперь АО «ССУ-5» не будет строить экопарк на Камышовой улице в Приморском районе. Сумма работ – 895 млн рублей.

Отметим, что подпись была поставлена в документе о расторжении 26 декабря. Причиной стало то, что песок подрядчика не является дренирующим материалом, а 425 тыс. кубометров материала подлежат замене.

Также проект столкнулся с нехваткой финансирования. Бюджет был урезан до 66 млн рублей с 283. Всего на данный момент на строительство парка было потрачено 106 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Смольный поручил районам организовать вакцинацию от коронавируса петербуржцев старше 60 лет.

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В Смольном расторгли контракт с подрядчиком на строительство парка в Юнтолово