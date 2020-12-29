Смольный поручил районам организовать вакцинацию от коронавируса петербуржцев старше 60 лет

Смольный поручил районам организовать вакцинацию от коронавируса петербуржцев старше 60 лет
Вакцина Спутник V. Фото: sputnikvaccine.com

Комитет по здравоохранению направил письмо районным администрациям Петербурга с просьбой начать вакцинацию препаратом «Спутник V» жителей старше 60 лет.

В первую очередь вакцина достанется больным сахарным диабетом, а также хронической обструктивной болезнью легких и ишемической болезнью сердца. В комитете уточнили, эти группы пациентов наиболее подвержены осложнениям в случае заражения коронавирусом.

В информационной справке по противодействию эпидемии новой коронавирусной инфекции в Петербурге отмечается, что в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») внесены изменения. Препарат можно вводить лицам старше 60 лет.

Всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 234602 случая заражения COVID-19. Скончались 7532 человека. Выздоровело 140596 пациентов. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 33149 человек. Под медицинским наблюдением находится 1218 человек. Из них 311 — контактные, 907 — на самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что массовая вакцинация петербуржцев от коронавирусной инфекции точно начнется к февралю-марту 2021 года. Такое заявление сделал вице-губернатор города Олег Эргашев. По его словам, в настоящий момент прививку от COVID-19 уже сделали более 3 тыс. жителей.

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