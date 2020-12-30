Спасатели назвали места для запуска фейерверков в Ленобласти

Главное управление МЧС по Ленинградской области поделилось списком мест, где местным жителям можно запускать фейерверки.

В Бокситогорском районе можно запускать фейерверки на улицах Спортивная в райцентре и в Пикалёво.

В Волосовском районе можно порадоваться салюту в деревне Большая Вруда, посёлках Каложицы, Беседа, Курск, Сумино, Сельцо, Клопицы, деревнях Ущевицы, Торосово и Большой Сабск.

Волховский район: в деревне Иссад между домами № 5 и № 6, на футбольном поле в деревне Вындин Остров на Школьной улице, на открытых площадках у дома № 16 в деревне Хвалово, а также между домами № 123 и № 129. В самом Волхове — в парке «Ильинка» на Октябрьской Набережной, а также на набережной реки Волхов — в районе моста в микрорайоне «Дубовики».

Также пиротехнику можно использовать на открытой площадке у дома № 10А в деревне Потанино, на стадионе в Селиваново, на берегу реки Паша в одноимённом селе.

Всеволожский район: в Сертолово в районе дома № 16 по улице Молодцова и дома № 3к2 на Молодёжной, а также на территории Романовского сельского поселения.

В Гатчинском районе салюты можно запускать с площадки между улицей Диагональной и улицей Слепнева в самой Гатчине, а также площадки на углу Крупской и 7-й Армии.

В Кировском районе: на территории у дома № 13 в Синявино, в городе — на прибрежной территории Невы в ПКиО и на спуске к Неве у Дворца культуры.

В Киришах согласованы площадки на пустыре напротив дома № 18 по Волховской набережной — между ресторанами «Чёрная каракатица» и «Веранда», на вертолётной площадке на той же набережной, в переулке Школьный в сквере «Сказка». В районе пиротехнические снаряды можно использовать в посёлке Глажево у дома № 12.

Лужский район: на площадке на центральной площади в деревне Ретюнь, футбольном поле в посёлке Торковичи, пустыре у контейнерной площадки в Володарском, площадке перед ДК на Центральной улице и ещё одной площадке у дома № 11 в посёлке Приозёрный. Кроме того, можно запустить салюты на площадке у ДК или у дома № 12 в деревне Ям-Тёсово. В Луге — в сквере у памятника Ленину и на стадионе на Комсомольском проспекте.

Ломоносовский район: в деревне Пеники на участке уч. № 14Б по улице Новая

Приозерский район: стадион в поселке Громово.

Выборгский район: в Приморске на улице Николая Лебедева (площадка на берегу бухты Катерлахти), в самом Выборге — между лыжной базой и воротами в Восточно-Выборгские укрепления, а также в 50 метрах от здания лыжной базы на Батарейной горе.

Тосненский район: в посёлке Фёдоровское за домом № 9 по Центральной улице; в Никольском у дома № 1А по улице Зеленая; в посёлке Гладкое у дома № 3 по улице Школьная.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МЧС предупредили россиян, где можно запускать петарды и фейерверки.