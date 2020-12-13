В МЧС предупредили россиян, где можно запускать петарды и фейерверки

К салютам нужно подходить ответственно. Фото: unsplash

К салютам нужно подходить ответственно. Фото: unsplash

В преддверии новогодних праздников в МЧС рассказали жителям России о том, где и как можно запускать фейерверки и петарды. Техника безопасности предусматривает запрет на использование пиротехнических средств с балконов, крыши домов, внутри зданий и рядом со взрывоопасными объектами.

Данные об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

«Запрещено применение пиротехнических изделий внутри любых помещений, зданий и сооружений, а также на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов», – говорится в заявлении пресс-службы.

Кроме этого, запускать петарды нельзя возле железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий электропередачи.

Также в МЧС призывают россиян покупать пиротехнические средства только в специализированных магазинах. Стоит обязательно смотреть на срок годности фейерверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в России разрешат использование петард и фейерверков-фонтанов в зданиях с 1 января.