Восемь самых ожидаемых сериалов 2021 года

Супергерои, кукла-убийца, серийный маньяк, дети со сверхспособностями и хоррор-анталогия: Gazeta.SPb рассказывает о нескольких самых ожидаемых сериалах, которые должны выйти в 2021 году.

Среди самых ожидаемых сериалов 2021 года — продолжения фантастических боевиков по мотивам Marvel Comics. После второй части фильма «Мстители: Война бесконечности», вышедшего в прокат в 2019 году, фанаты франшизы мечтают вновь увидеть полюбившихся героев. И это случится. Как минимум шестеро из них получат отдельное экранное время: Клинт Бартон («Соколиный глаз»), Сэм Уилсон и Баки Барнс («Сокол и Зимний солдат»), Алая Ведьма и Вижен («ВандаВижен») и Локи («Локи»).

Американские кинокомпании в 2021 году впечатлят и любителей фильмов ужасов. «Чаки» после череды «полнометражек» наконец обзавелся собственным мини-сериалом. Хотя сюжет стар как мир. Действие развернется в скромном городке в США. Один из местных жителей приобретет на распродаже старинную куклу, после чего начнут происходить жуткие убийства.

В 2021 году на экраны вернется антология «Американская история ужасов», основанная на хоррор-историях: от дома с привидениями и шабаша ведьм до клоуна-убийцы и вампиров. Производство 10-го сезона было заморожено в связи с пандемией коронавируса. Тема и точная дата его релиза не раскрываются. Известно, что в продолжении снимутся Маколей Калкин, Кэти Бейтс, Сара Полсон, Эван Питерс, Лесли Эрин Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Рэйб, Анджелика Росс и Финн Уиттрок.

Вернется даже любимый вымышленный серийный убийца «Декстер». Сериал был закрыт после более-менее успешных сезонов в 2013 году. Спустя семь лет создатели объявили о работе над продолжением истории. О сюжете 10-й главы почти ничего не известно. Сообщается лишь, что Декстер поселился вдали от Майами, где наладил свой быт.

Еще один сериал, о продолжении которого известно очень мало, но оно точно будет, — «Очень странные дела». Релиз четвертой части ожидался в начале 2021 года. Подробности не раскрываются, но, судя по тизеру, действие будет происходить в России, куда таинственным образом попал шериф Хоппер в третьем сезоне. Картина, напомним, рассказывает о подростках из американского Хокинса, которые борются с монстрами с «той стороны» и дружат с девочкой со сверхъестественными способностями по имени Одиннадцать.

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