Доктор Мясников ответил на «страшилки» о мутациях коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что мутация — это естественный процесс для любого вируса, а новые штаммы ковида давным-давно вытеснили первоначальный вариант вируса.
Мясников рассказал «Вечерней Москве», что найти первый вариант коронавируса уже не получится, даже для исследований. По его словам, по миру сейчас распространяются только мутации ковида: D614 и G614.
Все штаммы коронавируса, заменившие вариант коронавируса из Уханя, более заразны и быстрее распространяются. Но в то же время они менее опасны.
«Увеличение скорости и потеря силы — закон механики. Бояться этого не нужно», — отметил врач.
Поэтому Мясников призвал не придумывать «страшилки на ровном месте».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказала, как COVID-19 влияет на мозг человека.