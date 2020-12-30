Врач рассказала, как COVID-19 влияет на мозг человека

Негативно сказаться на работе мозга может не только коронавирус, но и кислородная недостаточность. Фото: pixabay

Негативно сказаться на работе мозга может не только коронавирус, но и кислородная недостаточность. Фото: pixabay

Коронавирусная инфекция способна поражать не только легкие, но еще и головной мозг. Об этом заявила доцент Петербургского медуниверситета имени Павлова, психолог Мария Мальцева.

Специалист рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что у многих пациентов, которые поступают с ковидом в стационары, бывает состояние бреда и психомоторного возбуждения. Причем эти последствия наблюдаются даже у тех, кто никогда не пил алкоголь. По словам Мальцевой, это реакция именно на коронавирус и недостаток кислорода.

Негативно сказаться на работе мозга может не только коронавирус, но и кислородная недостаточность. Врач объяснила, что когда пациенту с COVID-19 нечем дышать, его мозг испытывает гипоксию, то есть недостаток кислорода. Последствия этого могут сохраняться у пациентов до 6-7 месяцев.

Кроме того, на фоне коронавируса у человека может развиться тревожное расстройство и другие поведенческие расстройства. Это происходит из-за огромного количества страхов, к примеру, многие пациенты боятся умереть от ковида или попасть в реанимацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре назвали число повторных случаев COVID-19 в мире.