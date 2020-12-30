В Роспотребнадзоре назвали число повторных случаев COVID-19 в мире

Во всем мире подтверждено не более 50 случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства заявила в эфире телеканала «Россия 1», что человек может повторно заразиться коронавирусом, если у него наблюдаются значительные нарушения работы иммунной системы. Попова отметила, что таких случаев заболевания в мире единицы. По ее словам, совсем недавно это число составляло всего 24.

«Но уже сегодня их насчитывается во всем мире из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек», — сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Голикова назвала реальное количество смертей от коронавируса в России. Вице-премьер РФ отметила, что в последующие месяцы этот показатель может меняться