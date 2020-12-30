Голикова назвала реальное количество смертей от коронавируса в России

Заместитель главы правительства РФ Татьяна Голикова озвучила официальные данные по смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в России, согласно которым именно от коронавируса скончались 70 921 человек.

Эти случаи, как утверждает Голикова, признаны официально и причина смерти в них не подвергается сомнению, передает ТАСС в среду, 30 декабря. При этом вице-премьер РФ отметила, что в последующие месяцы этот показатель может меняться, поскольку данные патологоанатомических вскрытий ежедневно обновляются.

Кроме того, есть еще 45 109 летальных исходов, в которых ковид признан не основной причиной смерти, а косвенной — человек скончался от другой болезни, однако тест на коронавирус был положительным. Таким образом, прямо или косвенно COVID-19 привел к гибели более 115 тысяч россиян.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге подтвердили смерть от коронавируса еще 78 пациентов.