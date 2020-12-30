Коронавирус унес жизни 78 петербуржцев за сутки

Коронавирус унес жизни 78 петербуржцев за сутки
Жители Петербурга болеют коронавирусом. Фото: ЗВО

Новая коронавирусная инфекция ежедневно забирает жизни жителей Северной столицы. Накануне, в городе скончались 79 пациентов.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Петербурге за прошедшие 24 часа умерли 78 человек. Всего в городе зафиксировано 7 тыс. 610 смертей от инфекции.

Кроме этого, есть и те, кто смогли успешно справиться с болезнью. За минувшие 24 часа от болезни вылечились 4 тыс. 278 человек. За весь период пандемии – 144 тыс. 874 пациента.

Напомним, что суточный прирост новых случаев в Северной столице составил 3 тыс. 764 человека. Всего в городе инфекцией уже успели заразиться 238 тыс. 366 петербуржцев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге вступил в силу запрет на работу общепита в новогодние праздники. В Петербурге с 30 декабря по 3 января закрылись кафе и рестораны — вступило в силу постановление городского правительства.

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Коронавирус унес жизни 78 петербуржцев за сутки