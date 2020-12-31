Студия DC начнет выпускать по шесть кинокомиксов в год

Ежегодно DC будет выпускать шесть фильмов. Фото: кадр из промо-ролика сиквела "Отряда самоубийц"

Ежегодно DC будет выпускать шесть фильмов. Фото: кадр из промо-ролика сиквела "Отряда самоубийц"

Президент студии DC Films Уолтер Хамада заявил, что компания начнет выпускать до шести блокбастеров в год.

Как сообщает издание The New York Times, ежегодно DC будет выпускать до четырех кинокомиксов для театрального проката, а также снимать два эксклюзивных фильма для сервиса HBO Max. К такому графику студия намерена перейти с 2022 года.

Издание предполагает, что киноленты, которые будут выпускаться только для HBO Max, станут «более рискованными» проектами студии. Однако отмечается, что это только предположения журналистов, поскольку сам Хамада не уточнял, что будут снимать для платформы.

При этом президент студии упомянул, что HBO Max сыграет важную роль в будущем DC и будет учитываться при создании новых проектов.

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