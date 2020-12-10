Сорвиголова из сериала Netflix может появиться в третьем «Человеке-пауке»

Сорвиголова может появиться в "Человеке-пауке". Фото: кадр из сериала "Сорвиголова"

Сорвиголова может появиться в "Человеке-пауке". Фото: кадр из сериала "Сорвиголова"

В триквеле «Человека-паука» может появиться новый неожиданный персонаж — Сорвиголова из сериала Netflix.

В Сети начали ходить слухи, что актер Чарли Кокс может вернуться к роли Сорвиголовы, причем его персонаж появится не в сериальной вселенной Netflix, а в следующем фильме о Человеке-пауке. Предполагается, что Сорвиголова по сюжету выступит в роли адвоката Питера Паркера.

Американский продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги, по слухам, планировал поставить на эту роль Женщину-Халк, которая тоже занимается юридическими вопросами. Но, судя по всему, решил, что фанаты скорее захотят увидеть на экране именно Мэтта Мёрдока.

Официальных подтверждений этим слухам нет, но об этом пишут многие инсайдеры.

Премьера третьей части «Человека-паука» назначена на 17 декабря 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в новой части «Человека-паука» могут сняться Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд.