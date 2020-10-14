В новой части «Человека-паука» могут сняться Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд

Бывшие исполнители роли дружелюбного соседа Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд могут снова принять участие в съемках фильма про Человека-паука.

Таким образом, актеры присоединятся к действующему исполнителю роли супергероя Тому Холланду.

Напомним, Магуайр играл роль Человека-паука с 2002 по 2007 год (актер снялся в трех картинах), а Гарфилд с 2012 по 2014 год (актер был супергероем в двух фильмах).

Согласно задумке сценаристов, в новом фильме будут представлены три версии популярного супергероя Marvel. Об этом сообщает портал FandomWire.

Напомним, мировая премьера новой части приключений Человека-паука должна состояться 17 декабря 2021 года. Сюжет пока остается неизвестным. Отметим, что участие в фильме примет Бенедикт Камбербетч, который снова примерит на себе образ Доктора Стрэнджа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Джейми Фокс опять сыграет Электро в новом «Человеке-пауке».