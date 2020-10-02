Джейми Фокс опять сыграет Электро в новом «Человеке-пауке»

Американский актер Джейми Фокс вернется к роли суперзлодея Электро в новой экранизации комиксов о Человеке-пауке.

Джейми Фокс появлялся в роли Электро в фильме «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», где Человека-паука играл Эндрю Гарфилд. Как сообщает The Hollywood Reporter, актер вновь примерит этот образ в третьей части фильма о «Человеке-пауке». Однако здесь речь идет о уже серии экранизаций, где в роли Спайдермена выступает британец Том Холланд.

Над новым проектом совместно работают Marvel Studios и Sony Pictures, а постановщиком картины выступит Джонатан Уоттс. Предварительная дата премьеры — ноябрь 2021 года, однако из-за пандемии сроки, судя по опыту с другими премьерами, могут еще измениться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Marvel отложила «Черную вдову» до мая 2021 года.