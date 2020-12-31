Названы самые полезные для печени продукты

Названы самые полезные для печени продукты
Рекомендуется употреблять овощи и фрукты. Фото: pixabay

Для улучшения работы печени необходимо включить в рацион супы на овощном бульоне, нежирные молочные продукты и оливковое масло. Об этом рассказала врач-терапевт Марина Малыгина.

Влияние печени на организм поистине всеобъемлющее. По словам специалиста, для поддержания здоровья органа следует употреблять белую рыбу, ржаной и пшеничный, а также яйца, но с ограничением желтка.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на сайт специалиста, пользу для печени также принесут фрукты, черный черный и зеленый, отвар шиповника. Мясо и птицу желательно есть в обработанном виде (фрикадельки или паровые котлеты).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онкологи назвали неожиданный симптом рака печени.

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