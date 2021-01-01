Названы самые популярные клички собак в 2020 году

Россияне назвали самые популярные клички, которые давали собакам в 2020 году. Некоторые из граждан решили назвать своих любимцев в честь пандемии коронавиурсной инфекцией.

Существует великое множество кличек собак, как для самок, так и для самцов. Несмотря на это, трендами остаются имена греческих богов и названия городов. Кроме того, появились новые клички, связанные с Covid-19. Так, в минувшем году один из граждан назвал свою собаку Пандемией.

Как сообщило издание «Вести Подмосковья», еще четырех питомцев прозвали Вирусом. Однако самой популярной кличкой за год стало имя Оскар.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самой популярной породой собак в 2020 году оказался немецкий шпиц