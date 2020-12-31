В Заречном под утро восемь спасателей потушили горящий дом

В Тосненском городском поселении в Ленобласти загорелся частный дом. Огонь охватил постройку на общей площади 20 квадратных метров.

Возгорание случилось ранним утром в четверг, 31 декабря, в СНТ «Заречное». Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5:10. К месту происшествия были направлены восемь человек личного состава на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, спасатели оперативно прибыли к месту пожара. К 5:46 они полностью потушили пламя.

Причины появления огня и информация о возможных пострадавших не приводятся.

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