В Любани ночью сгорела хозпостройка

В Тосненском районе Ленобласти спасатели тушили частную хозяйственную постройку. Причины возгорания выясняются.

Сооружение загорелось в ночь на четверг, 31 декабря, в Любани. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части около двух часов ночи. К месту происшествия оперативно выехали восемь огнеборцев на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пламя охватило постройку на общей площади 12 квадратных метров. Спустя полчаса с возгоранием удалось справиться. К 02:32 пожар был потушен.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Заречном под утро восемь спасателей потушили горящий дом.