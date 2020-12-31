В Петербурге утвердили новые цены на проездные билеты

В Петербурге утвердили новые цены на проездные билеты
Утверждены цены на проездные в общественном транспорте. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Северной столице с 2021 года изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Новые цены утвердил Комитет по тарифам города.

Соответствующее распоряжение подписал глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин. Изменения, в основном, коснулись разовых поездок. Так, с 1 января единый проездной на месяц будет стоить 3 255 рублей. Единый именной льготный билет будет стоить 645 рублей, проездной для школьников составит 575 рублей, а для студентов – 1 160 рублей.

Согласно документу, проездной на месяц в метро обойдется в 2 400 рублей и в 655 рублей для студентов. А за билеты, рассчитанные на одни, три и пять суток обойдутся в 240, 460 и 815 рублей соответственно.

Поездка по «Подорожнику» на метро составит 41 рубль, на наземном транспорте — 36 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге могут поднять стоимость амбулаторного лечения одного человека.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб проезд проездной тарифы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В новогоднюю ночь в Петербурге будет облачно и почти без осадков
В Петербурге утвердили новые цены на проездные билеты
В Любани ночью сгорела хозпостройка
На Пискаревском проспекте ночью сбили перебегающего дорогу пешехода
В новогоднюю ночь будет ограничен доступ на Красную площадь
В Заречном под утро восемь спасателей потушили горящий дом
Легковушка разбилась о столб на Тихорецком проспекте
Инфекционист назвала условие для возвращения россиян к привычной жизни ...