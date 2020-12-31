В Петербурге утвердили новые цены на проездные билеты

В Северной столице с 2021 года изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Новые цены утвердил Комитет по тарифам города.

Соответствующее распоряжение подписал глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин. Изменения, в основном, коснулись разовых поездок. Так, с 1 января единый проездной на месяц будет стоить 3 255 рублей. Единый именной льготный билет будет стоить 645 рублей, проездной для школьников составит 575 рублей, а для студентов – 1 160 рублей.

Согласно документу, проездной на месяц в метро обойдется в 2 400 рублей и в 655 рублей для студентов. А за билеты, рассчитанные на одни, три и пять суток обойдутся в 240, 460 и 815 рублей соответственно.

Поездка по «Подорожнику» на метро составит 41 рубль, на наземном транспорте — 36 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге могут поднять стоимость амбулаторного лечения одного человека.