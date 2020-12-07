В Петербурге поднимут стоимость амбулаторного лечения одного человека

Перечень бесплатных лекарств в 2021 году пополнится 7 наименованиями. Фото: pixabay

Перечень бесплатных лекарств в 2021 году пополнится 7 наименованиями. Фото: pixabay

В следующем году в Петербурге увеличится стоимость амбулаторного лечения одного пациента, сообщили в Смольном.

Члены городского правительства одобрили законопроект «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Петербургский губернатор заявил, что в следующем году в городе расширят перечень бесплатных лекарств, а также увеличат стоимость амбулаторного лечения пациента и объемы медицинской помощи.

Общая стоимость территориальной программы госгарантий в 2021 году составит 172,6 млрд рублей. Город выделит на нее 60,8 млрд рублей. В следующем году подушевые нормативы за счет городского бюджета составят 11280,24 рублей, а за счет средств ОМС – 19272,80 рубля.

Отдельный норматив по проведению тестирования на коронавирус, предусмотренный в рамках программы, составляет 722,84 рубля. Перечень бесплатных лекарств в 2021 году пополнится 7 наименованиями — до 718.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, что петербуржцы смогут сделать КТ легких по ОМС в девяти частных клиниках.