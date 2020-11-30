Петербуржцы смогут сделать КТ легких по ОМС в девяти частных клиниках

Власти Петербурга намерены снижать нагрузку на систему здравоохранения в условиях борьбы с коронавирусом. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник рассказал на своей официальной страничке об участии города в кросс-региональной повестке. По его словам, на заседании рабочей группы Госсовета обсуждалась борьба с новой болезнью.

Беглов отметил, что теперь компьютерная томография входит в тарифы ОМС в девяти петербургских клиниках. Это помогает ускорять диагностику и оперативно начинать лечение.

Северная столица также победила в конкурсе World Travel Awards. Теперь город обладает «Оскаром» в мировой турсфере в номинации «Всемирное лидирующее культурное направление». Кроме того, город стал лауреатом Всероссийского конкурса «Самый читающий регион — 2020».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в 2020 году трудятся более 80 тысяч волонтеров. Большинство добровольцев изъявили желание помочь окружающим в период пандемии коронавирусной инфекции.