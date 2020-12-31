Асмус пожаловалась, что не может выбрать подарок для Харламова

Асмус пожаловалась, что не может выбрать подарок для Харламова
Кристина Асмус. Фото: Instagram

Актриса Кристина Асмус пожаловалась что никак не может выбрать подарок экс-супругу Гарику Харламову.

Об этом звезда рассказала в stories своего Instagram-аккаунта. Она отметила, что искала подарок бывшему мужу около трех часов. Нашла ли Асмус что-то для экс-возлюбленного, она не указала.

«Что-то, когда он мужем был, с этим попроще было», — написала актриса.

Асмус рассказала о поисках подарка. Фото: instagram

Напоминаем, что Харламов и Асмус шокировали поклонников новостью о разводе минувшим летом. Они признались, что просто стали отдаляться друг от друга и не видят смысла пытаться сохранять отношения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кристина Асмус похвасталась белоснежным платьем со шлейфом, надетым без нижнего белья.

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