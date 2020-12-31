В Петербурге снизилось количество госпитализаций ковид-пациентов

В целом в городе на Неве наблюдается относительная стабилизация распространения инфекции. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В целом в городе на Неве наблюдается относительная стабилизация распространения инфекции. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге зафиксировали снижение количества госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом число заболевших выросло.

По данным городского оперативного штаба, 30 декабря в городские стационары было доставлено на 11,5% меньше петербуржцев, чем 23 декабря прошлой недели.

Вместе с тем, рост числа новых случаев инфицирования объясняют увеличением доступности лабораторной диагностики и усилением администрирования Федерального регистра.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начали вакцинировать от коронавируса людей старше 60 лет.