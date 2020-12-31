В Петербурге начали вакцинировать от коронавируса людей старше 60 лет

В Петербурге начали вакцинировать от коронавируса людей старше 60 лет
Вакцина Спутник V. Фото: sputnikvaccine.com

В Петербурге накануне стартовала вакцинация от коронавируса людей старше 60 лет.

В первую очередь прививку получат те, у кого имеется сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и другие хронические болезни.

Как сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению, в среду, 30 декабря, только в Приморском районе в поликлинике №102 вакцину от Covid-19 получили 20 человек, одному из них 75 лет.

На сегодняшний день Минздрав РФ зарегистрировал две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В Петербурге работает 70 пунктов вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инфекционист назвала условие для возвращения россиян к привычной жизни после COVID.

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