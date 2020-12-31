Инфекционист назвала условие для возвращения россиян к привычной жизни после COVID

Люди старше 60 лет смогут принять участие в вакцинации от ковида. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Люди старше 60 лет смогут принять участие в вакцинации от ковида. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Россия сможет вернуться к более-менее привычному образу жизни, если половина населения будет провакцинирована к осени 2021 года. Такое заявление сделал инфекционист Ирина Шестакова.

По ее словам, именно после достижения такого количества привитых граждан жизнь более или менее нормализуется.

Как сообщили «РИА Новости», специалист отметила, что после вакцинации в стране резко сократится заболеваемость новым вирусом, а также «разгрузится здравоохранение».

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед вакцинацией от коронавируса людям старше 60 лет необходимо дождаться ремиссии всех хронических недугов.