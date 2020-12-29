Иммунолог рассказал, как подготовиться к вакцинации от коронавируса

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, как подготовиться к вакцинации от коронавируса.

Он отметил, что для начала надо убедиться в том, что делать прививку от инфекции действительно надо. Также перед прививкой необходимо провериться на скрытые заболевания, сообщает «Говорит Москва».

По словам иммунолога, вакцина «Спутник V» действует дольше, чем «ЭпиВакКорона», но последняя больше подходит для пожилых пациентов. Выбирать препарат необходимо исходя из советов врача.

Всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 234602 случая заражения COVID-19. Скончались 7532 человека. Выздоровело 140596 пациентов. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 33149 человек. Под медицинским наблюдением находится 1218 человек. Из них 311 — контактные, 907 — на самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что массовая вакцинация петербуржцев от коронавирусной инфекции точно начнется к февралю-марту 2021 года. Такое заявление сделал вице-губернатор города Олег Эргашев. По его словам, в настоящий момент прививку от COVID-19 уже сделали более 3 тыс. жителей.